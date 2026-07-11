رئیس پلیس راه شمال استان کرمان با بازدید از محور‌های مواصلاتی استان، از روند مدیریت ترافیک و خدمات‌رسانی به زائران در مسیر بازگشت بازدید کرد و بر ادامه حضور نیرو‌های پلیس تا روز سه‌شنبه در کنار مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،سرهنگ معین‌الدینی، رئیس پلیس راه شمال استان کرمان، با حضور در محور‌های مواصلاتی استان، از نحوه مدیریت ترافیک و خدمات‌رسانی نیرو‌های پلیس راه به زائران در مسیر بازگشت بازدید کرد.

وی در این بازدید با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان پلیس راه برای تسهیل تردد و تأمین امنیت جاده‌ها، بر استمرار خدمت‌رسانی و حفظ آمادگی نیرو‌ها تا بازگشت کامل زائران تأکید کرد.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان با اشاره به ادامه حضور مأموران در محور‌های مواصلاتی گفت: نیرو‌های پلیس راه تا روز سه‌شنبه در مسیر‌های منتهی به استان و در کنار مردم حضور خواهند داشت تا با مدیریت ترافیک، ارائه خدمات و تأمین امنیت سفر، بازگشت زائران با آرامش و ایمنی انجام شود.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از شتاب‌زدگی و استراحت کافی در طول مسیر، پلیس را در تأمین امنیت سفر‌ها همراهی کنند.