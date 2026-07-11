به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، علی کریمی اظهار کرد:خرید تضمینی گندم در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت از بخش کشاورزی و با هدف صیانت از امنیت غذایی کشور به انجام می‌رسد.

وی افزود: خرید تضمینی گندم از سوی اتحادیه تعاون روستایی مراغه در چارچوب وظایف و ماموریت‌های محوله به شبکه تعاون روستایی و به منظور حمایت از کشاورزان، اجرای قیمت مصوب دولت، تسهیل فرآیند تحویل محصول و پرداخت وجوه به صورت مستقیم و بدون واسطه انجام می‌شود.

کریمی گفت:خرید تضمینی گندم، علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر برای بهره‌برداران بخش کشاورزی، زمینه لازم را برای ساماندهی فرآیند خرید، جلوگیری از ورود واسطه‌ها و حمایت موثر از تولیدکنندگان را فراهم می‌سازد.

وی گفت:اجرای این سیاست، نقش مهمی در پایداری تولید، حفظ منافع کشاورزان و تامین بخشی از نیاز‌های اساسی کشور در حوزه امنیت غذایی ایفا می‌کند.

کریمی گفت:توسعه و تقویت زیرساخت‌های خرید محصولات کشاورزی به ویژه گندم از برنامه‌های مجموعه تعاون روستایی مراغه در سال‌های آتی خواهد بود و افزایش مراکز خرید متناسب با ظرفیت تولید منطقه در دستور کار قرار دارد.

وی ابراز امیدوار کرد با تداوم این روند و توسعه خدمات حمایتی در بخش تعاون روستایی، زمینه ارتقای رضایتمندی کشاورزان، تسهیل خدمت‌رسانی و تقویت چرخه تولید و تامین محصولات اساسی بیش از پیش فراهم شود.