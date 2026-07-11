از سرگیری خرید تضمینی گندم در اتحادیه تعاون روستایی مراغه
رئیس اداره تعاون روستایی مراغه از آغاز خرید تضمینی گندم از سوی اتحادیه تعاون روستایی این شهرستان پس از چندین سال وقفه خبر داد.
وی افزود: خرید تضمینی گندم از سوی اتحادیه تعاون روستایی مراغه در چارچوب وظایف و ماموریتهای محوله به شبکه تعاون روستایی و به منظور حمایت از کشاورزان، اجرای قیمت مصوب دولت، تسهیل فرآیند تحویل محصول و پرداخت وجوه به صورت مستقیم و بدون واسطه انجام میشود.
کریمی گفت:خرید تضمینی گندم، علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر برای بهرهبرداران بخش کشاورزی، زمینه لازم را برای ساماندهی فرآیند خرید، جلوگیری از ورود واسطهها و حمایت موثر از تولیدکنندگان را فراهم میسازد.
وی گفت:اجرای این سیاست، نقش مهمی در پایداری تولید، حفظ منافع کشاورزان و تامین بخشی از نیازهای اساسی کشور در حوزه امنیت غذایی ایفا میکند.
کریمی گفت:توسعه و تقویت زیرساختهای خرید محصولات کشاورزی به ویژه گندم از برنامههای مجموعه تعاون روستایی مراغه در سالهای آتی خواهد بود و افزایش مراکز خرید متناسب با ظرفیت تولید منطقه در دستور کار قرار دارد.
وی ابراز امیدوار کرد با تداوم این روند و توسعه خدمات حمایتی در بخش تعاون روستایی، زمینه ارتقای رضایتمندی کشاورزان، تسهیل خدمترسانی و تقویت چرخه تولید و تامین محصولات اساسی بیش از پیش فراهم شود.