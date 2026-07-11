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کبهای استان کرمان در روزهای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، با اسکان، پذیرایی و خدمترسانی شبانهروزی به زائران، جلوهای از همدلی، ایثار و مهماننوازی مردم این استان را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، موکبهای استان کرمان در مشهد با بسیج نیروهای مردمی، هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی و خیران، خدمات گستردهای را به زائران ارائه کردند.
خادمان موکبهای کرمانی با فراهم کردن اسکان، توزیع غذا و نوشیدنی، پذیرایی، راهنمایی زائران و ارائه خدمات رفاهی، بهصورت شبانهروزی در کنار زائران حضور داشتند و تلاش کردند شرایطی مناسب برای حضور و بازگشت آنان فراهم کنند.
در این روزها، صدها خادم کرمانی در قالب موکبهای مختلف با روحیهای جهادی و داوطلبانه، بیوقفه به زائران خدمت کردند و صحنههایی از همدلی، ایثار و فرهنگ اصیل مهماننوازی مردم کرمان را به نمایش گذاشتند.
خدمترسانی موکبهای کرمانی تنها به روز برگزاری مراسم محدود نشد و تا بازگشت آخرین زائران نیز ادامه یافت؛ حضوری که نشان داد فرهنگ خدمت و همدلی مردم کرمان، فراتر از زمان و مکان مراسم، همچنان جاری است.