کب‌های استان کرمان در روز‌های برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، با اسکان، پذیرایی و خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به زائران، جلوه‌ای از همدلی، ایثار و مهمان‌نوازی مردم این استان را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، موکب‌های استان کرمان در مشهد با بسیج نیرو‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی و خیران، خدمات گسترده‌ای را به زائران ارائه کردند.

خادمان موکب‌های کرمانی با فراهم کردن اسکان، توزیع غذا و نوشیدنی، پذیرایی، راهنمایی زائران و ارائه خدمات رفاهی، به‌صورت شبانه‌روزی در کنار زائران حضور داشتند و تلاش کردند شرایطی مناسب برای حضور و بازگشت آنان فراهم کنند.

در این روزها، صد‌ها خادم کرمانی در قالب موکب‌های مختلف با روحیه‌ای جهادی و داوطلبانه، بی‌وقفه به زائران خدمت کردند و صحنه‌هایی از همدلی، ایثار و فرهنگ اصیل مهمان‌نوازی مردم کرمان را به نمایش گذاشتند.

خدمت‌رسانی موکب‌های کرمانی تنها به روز برگزاری مراسم محدود نشد و تا بازگشت آخرین زائران نیز ادامه یافت؛ حضوری که نشان داد فرهنگ خدمت و همدلی مردم کرمان، فراتر از زمان و مکان مراسم، همچنان جاری است.