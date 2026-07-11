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مردم مومن و ولایتمدار شهرستان شهریار، در یکصد و سی و دومین شب اجتماعات خود در میدان شهدای گمنام، با فریادهای تکبیر و شعارهای حماسی، بر تداوم مسیر شهادت و پیمان وفاداری به رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.
موج گستردهای از مردم شهرستان شهریار در یکصد و سی و دومین شب حضور متوالی در میدان شهدای گمنام، گرد هم آمدند تا در فضایی سرشار از ایمان و ولایت، یاد و خاطره شهدا و رهبر شهید امت را گرامی بدارند.
حاضران در این قرار شبانه، با سر دادن شعار «اللهاکبر، خامنهای رهبر»، یکپارچگی خود را در مسیر انقلاب اسلامی به نمایش دادند. این اجتماعات منظم مردمی، نمادی از اراده و پایداری مردم شهریار در پاسداری از ارزشهای انقلاب و وفاداری به پیشوایان دین و امت است.