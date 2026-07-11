در یک سال گذشته، یک میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۴۰ رأس دام بر علیه بیماری بروسلوز، ۸۹۱ هزار و ۳۲ رأس دام بر علیه بیماری شاربن و ۱۷ هزار و ۶۳۶ قلاده سگ بر علیه بیماری هاری در استان اردبیل مایه‌کوبی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد جامعی، سرپرست اداره کل دامپزشکی استان گفت: در طول یک سال گذشته، یک میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۴۰ رأس دام بر علیه بیماری بروسلوز، ۸۹۱ هزار و ۳۲ رأس دام بر علیه بیماری شاربن و ۱۷ هزار و ۶۳۶ قلاده سگ بر علیه بیماری هاری مایه‌کوبی شده است که این اقدامات نقش مهمی در کنترل بیماری‌های مشترک داشته است.

وی همچنین گفت: به‌منظور پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، ۹۵۷ هزار و ۷۸۰ مترمربع از جایگاه‌های نگهداری دام سم‌پاشی شده و روی بدن ۱۴۹ هزار و ۴۶۷ رأس دام در مناطق کانون‌های سال‌های گذشته این بیماری نیز سم‌پاشی انجام‌گرفته است تا از شیوع مجدد بیماری جلوگیری شود.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل افزود: در این مدت، از ۳۷ هزار و ۴۷۶ رأس دام سنگین تست سل به‌عمل‌آمده و ۴۷۰ رأس اسب نیز تحت تست بیماری مشمشه قرار گرفته است که این اقدامات تشخیصی در راستای پایش و کنترل بیماری‌های دامی انجام شده است.

جامعی در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات باهدف حفظ سلامت دام‌ها و پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام انجام شده است و دامپزشکی استان باقدرت به اجرای برنامه‌های بهداشتی و واکسیناسیون ادامه خواهد داد تا امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه تضمین گردد.