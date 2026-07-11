به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی خدری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به فرارسیدن حساس‌ترین بازه زمانی برای شبکه برق استان گفت: با افزایش مستمر دمای هوا و ورود حداکثری وسایل سرمایشی به مدار، شاهد افزایش قابل‌توجه مصرف برق در سطح استان هستیم که عبور پایدار از این دوره، مستلزم تعامل و همکاری هم‌زمان تمامی مشترکان از جمله بخش‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری و خانگی است.

او با بیان اینکه تدابیر فنی و عملیاتی لازم برای پایداری شبکه توزیع برق خوزستان اتخاذ شده است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان، مدیریت مصرف در از بازه زمانی ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد از اهمیت راهبردی برخوردار است و امید می‌رود با همراهی مردم و همکاری صنایع و فعالان حوزه کشاورزی، شاهد کمترین چالش در تامین انرژی باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با تاکید بر نقش تعیین‌کننده بخش تجاری در مدیریت پیک بار، از اصناف و صاحبان مراکز تجاری خواست حد امکان در ساعات اوج مصرف (ساعت ۱۳ تا ۱۷)، نسبت به کاهش فعالیت یا خاموش کردن وسایل سرمایشی مازاد اقدام کنند.

خدری ادامه داد: با توجه به کاهش مراجعه ارباب‌رجوع در این ساعات، همکاری اصناف می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از فشار بر تجهیزات شبکه و پیشگیری از خاموشی‌های ناخواسته داشته باشد.

او افزود: از عموم هم‌استانی‌ها درخواست می‌شود با رعایت الگوی مصرف و در صورت امکان، با کاهش استفاده از یک دستگاه سرمایشی نسبت به سال گذشته، صنعت برق را در تامین انرژی پایدار برای تمامی مشترکان یاری کنند.