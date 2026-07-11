به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در هفته سی و سوم لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور جام آزادگان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به مصاف مس کرمان می‌رود.

این دیدار امروز شنبه بیستم تیر ماه ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.

تیم صنعت‌نفت آبادان اکنون با ۵۴ امتیاز حاصل از ۱۴ برد، ۱۲ تساوی و ۶ شکست، با ۳۴ گل زده و ۲۱ گل خورده، در رده سوم جدول قرار دارد و آبادانی‌ها امیدوارند با کسب پانزدهمین برد، شانسشان را برای حضور در پلی‌آف افزایش دهند.

مس کرمان نیز با ۴۲ امتیاز حاصل از ۹ برد، ۱۵ تساوی و هشت شکست، با ۱۰ گل زده و ۱۷ گل خورده، در رده هشتم جدول رده‌بندی ایستاده است.