فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف ۶۲ تن پلی اتیلن و پلاستیک احتکار شده به ارزش ۲۱۰ میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار جواد تقوی اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با پدیده شوم قاچاق و احتکار و پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه محتکران و برهم زنندگان امنیت اقتصادی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل با انجام بررسی‌های تخصصی موفق به کشف کارگاه پتروشیمی احتکار پلی اتیلن و پلاستیک در شهرک صنعتی شماره یک اردبیل شدند.

وی با اشاره به تایید احتکار توسط کارشناس اداره صنعت، معدن و تجارت افزود: در بازرسی از این کارگاه ۶۲ تن پلی اتیلن و پلاستیک احتکار شده کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل ارزش احتکار کشف شده برابر اظهار نظر کارشناسان را ۲۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و جهت اقدامات قانونی و رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

سردار تقوی با تاکید بر اینکه طرح نظارت و کنترل بر اصناف با هدف پیشگیری از قاچاق و احتکار به صورت هدفمند توسط پلیس در حال اجراست؛ خاطر نشان کرد: از شهروندان می‌خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق و احتکار خصوصا" احتکار کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.