مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تأکید بر تغییر رویکرد در حوزه ایمنی غذا گفت: ایجاد رصدخانه ملی غذا و بیماری می‌تواند نقش مهمی در کاهش بار بیماری‌ها و هزینه‌های درمان ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالعظیم بهفر مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: نظام سلامت کشور هنوز بیش از آنکه بر شناسایی عوامل ایجادکننده بیماری متمرکز باشد، بر درمان بیماران تمرکز دارد. وی افزود: بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان بیماری‌های قلبی، سرطان و دیابت ممکن است به عوامل قابل پیشگیری در زنجیره غذا مرتبط باشد و پاسخ به این موضوع مستلزم تغییر رویکرد از «پایش محصول» به «پایش سلامت جامعه» است.

بهفر با تشریح سازوکار رصدخانه ملی غذا و بیماری گفت: در این مدل، داده‌های سازمان غذا و دارو، بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های مرجع به یکدیگر متصل می‌شوند تا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، ارتباط میان الگوی بیماری‌ها و آلاینده‌های غذایی شناسایی شود. به گفته وی، اگر در منطقه‌ای افزایش سرطان معده همزمان با بالا بودن میزان نیترات یا سایر آلاینده‌ها در محصولات غذایی مشاهده شود، این سامانه می‌تواند چنین ارتباطی را برای بررسی‌های علمی آشکار کند.

وی با اشاره به تجربه کشور‌های توسعه‌یافته افزود: مطالعات 'رژیم غذایی کل" در بسیاری از کشور‌ها برای سنجش میزان دریافت آلاینده‌های غذایی توسط مردم اجرا می‌شود. دکتر بهفر تأکید کرد: اگر حتی پنج درصد از بیماری‌ها ناشی از مواجهه طولانی‌مدت با عوامل غذایی باشد، سرمایه‌گذاری در کنترل مواد اولیه و ارتقای ایمنی غذا، اقتصادی‌ترین اقدام برای نظام سلامت خواهد بود.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ادامه داد: آینده سلامت کشور در گرو آن است که بخشی از هزینه‌های درمان به سرمایه‌گذاری در پیشگیری اختصاص یابد. وی خاطرنشان کرد: رویکرد جدید سازمان غذا و دارو علاوه بر حفظ ایمنی غذا، بر اقتصاد سلامت، کاهش هزینه‌های درمان و استقرار حکمرانی داده‌محور در حوزه سلامت متمرکز است.

بهفر در پایان گفت: موفقیت نظام سلامت تنها به درمان بیماران محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی زودهنگام مخاطرات پیش از تبدیل شدن به بحران، شاخص اصلی کارآمدی این نظام است. به گفته وی، تحقق این هدف مستلزم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تحلیل‌های پیش‌بینانه و رصد مستمر وضعیت سلامت جامعه خواهد بود.