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مردم شهرستان ری در یکصد و سی و دومین شب قرار شبانه خود در میدان شهرری، با تاکید بر همدلی و حماسهسازی ملی، یک بار دیگر نشان دادند که اشتباهات محاسباتی دشمن در شناخت ایران و ایرانی، منجر به سقوط هرچه بیشتر آنها در باتلاق شکست خواهد شد.
در یکصد و سی و دومین شب حضور متوالی مردم ولایتمدار شهرستان ری در میدان شهرری، موجی از همدلی و اتحاد ملی به چشم خورد. حاضرین در این قرار شبانه، حضور گسترده خود را پاسخی ملموس به ادراکات غلط دشمن دانستند.
در این مراسم تأکید شد که دشمن درک درستی از ظرفیتهای حماسه سازی و روحیه همدلی ملت ایران ندارد و همین عدم شناخت، باعث شده است تا در هر گام، بیشتر در باتلاق اشتباهات محاسباتی خود فرو رود. این تجمعات مردمی، نمادی از اراده تزلناپذیر ایرانیان در برابر تهدیدات و تأکیدی بر این حقیقت است که آنچه دشمن نمیفهمد و نخواهد فهمید، قدرت اتحاد و همبستگی ملت ایران است.