به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، سعید قطره گفت: افزایش مصرف حامل‌های انرژی، خطر گرمازدگی در افراد (به ویژه گروه‌های سنی حساس)، احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و مزارع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری , افزایش غلظت آلاینده‌ها و گرد و غبار از پیامد های این سامانه است.

وی افزود: تا پس فردا تداوم افزایش دما، وزش باد به نسبت شدید، خیزش گرد و خاک محلی همچنین انتقال متناوب گرد و غبار به سطح استان و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

وی از شهروندان خواست از تردد در فضای باز اجتباب کنند.