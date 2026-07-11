عفو رهبری فرصتی برای شروع دوباره
عفو رهبری نه فقط حکم آزادی برخی زندانیان بلکه فرصتی دوباره برای ایستادن و تلاش برای کسب و کار بود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، گاهی، یک نگاهِ پدرانه میتواند حتی از میانِ ضخیمترین میلهها نیز راهِ بازگشت را بگشاید میخواهیم داستانِ مردی ۴۶ ساله از بهشهر را روایت کنیم؛ مردی که روزگاری در یک چاله سقوط کرد و با عطوفتِ عفو، راهی به سوی زندگیِ دوباره یافت.
او که روزگاری در تاریکیِ خطا گرفتار بود، اکنون در میانِ صدایِ برخوردِ فلزات و گرمایِ کارگاهِ مکانیکی، روایتگرِ برخاستنِ خویش است.
مردی که سالها پیش، مسیرِ زندگی اش به سیاهیِ موادمخدر و سپس به تنهاییِ پشت میلهها ختم شد، امروز با دستهایی آغشته به روغن و کار، در جستجویِ معنای تازهای از زندگی است.
او که ۱۳ سال از عمر خود را در بند گذرانده، میگوید امروز با هر قطرهی عرق در کارگاه، تلاش میکند تا گذشته را پشت سر بگذارد و با روزی حلال، از پیش خانواده اش «روسفید» شود.
همسر او نیز با تاییدِ این تغییرِ بنیادین، از تحولِ شخصیتِ همسرش میگوید؛ او اکنون نه تنها قدرِ زندگی را میداند، بلکه نگاهش به جهان، از جنسِ آرامش و سپاسگزاری است.
این بازگشت، تنها یک آزادیِ قانونی نبود؛ بلکه تجلیِ همان نگاهِ پدرانه رهبری شهید بود که در اوجِ نا امیدی، به جایِ قضاوت، بر «امید» تأکید کرد و به او اجازه داد تا از دلِ سیاهی، به سوی روشنایی برخیزد.
سیده حکیمه موسوی گزارش میدهد.