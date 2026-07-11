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دوره تخصصی پایه دسترسی با طناب با حضور ۲۱ امدادگر در لارستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس شعبه جمعیت لارستان گفت: دوره تخصصی پایه دسترسی با طناب با حضور ٢١ نفر از اعضای این جمعیت در محل شعبه این شهرستان برگزار شد.
مجتبی شریف زاده افزود: در این دوره آموزشی شرکتکنندگان با مباحث تئوری و عملی از جمله انواع گرهها، برپایی کارگاههای نجات، اصول صعود و فرود، نحوه اجرای سیستم تیرول و حفاظت شخصی در کوهستان آشنا شدند.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.