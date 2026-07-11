به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس شعبه جمعیت لارستان گفت: دوره تخصصی پایه دسترسی با طناب با حضور ٢١ نفر از اعضای این جمعیت در محل شعبه این شهرستان برگزار شد.

مجتبی شریف زاده افزود: در این دوره آموزشی شرکت‌کنندگان با مباحث تئوری و عملی از جمله انواع گره‌ها، برپایی کارگاه‌های نجات، اصول صعود و فرود، نحوه اجرای سیستم تیرول و حفاظت شخصی در کوهستان آشنا شدند.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.