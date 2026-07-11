نیک کلگ معاون نخست وزیر سابق انگلیس، همه پرسی خروج این کشور ار اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت را برای این کشور، مشت به صورت خود توصیف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه ایندیپندنت در انگلیس با نیک کلگ، رهبر اسبق حزب لیبرال دموکرات و معاون نخست وزیر اسبق این کشور به مناسبت دهمین سال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مصاحبه‌ای انجام داده است که او برخی ناگفته‌ها را بیان کرده و گفت که اکثریت قریب به اتفاق رأی‌دهندگان می‌دانند که این یک اشتباه بود و بریتانیا بیش از هر زمان دیگری به اروپا نیاز دارد، زیرا دیگر نمی‌تواند برای دفاع از خود به آمریکا تکیه کند.

معاون نخست وزیر اسبق انگلیس، برگزیت را با «ایست قلبی گسترده» مقایسه کرد و هشدار داد که بریتانیا اکنون بیش از هر زمان دیگری به اروپا نیاز دارد. برگزیت «مشت به صورت خود» بود که بریتانیا را فقیرتر، ضعیف‌تر، ناامن‌تر و بی‌حاکمیت‌تر کرده است.

بر این اساس، طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ در این کشور به همه پرسی گذاشته شد و با ۵۲ درصد آرا در مقابل ۴۸ درصد تصویب شد.