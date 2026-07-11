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هم اکنون در صبح روز شنبه ترافیک در جاده هراز سنگین و تردد در محورهای چالوس و سوادکوه روان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بنابر اعلام مرکز مدیریت راههای کشور؛ هم اکنون در صبح روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ ترافیک در جاده هراز سنگین و تردد در محورهای چالوس و سوادکوه روان است.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور:
-ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو
- ترافیک سنگین در آزادراه پردیس – تهران محدوده تونل شماره ۴
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج – تهران حدفاصل پایانه شهیدکلانتری تا پل کلاک
- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع
- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران حدفصال نسیم شهر تا فیروزبهرام
- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعه نو
- تردد روان در محورهای چالوس، سوادکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)
- ضمنا محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی میباشند.