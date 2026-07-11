هم اکنون در صبح روز شنبه ترافیک در جاده هراز سنگین و تردد در محور‌های چالوس و سوادکوه روان است.

ترافیک سنگین در جاده هراز و تردد روان در محور‌های چالوس و سوادکوه

ترافیک سنگین در جاده هراز و تردد روان در محور‌های چالوس و سوادکوه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بنابر اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ هم اکنون در صبح روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ ترافیک در جاده هراز سنگین و تردد در محور‌های چالوس و سوادکوه روان است.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

-ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- ترافیک سنگین در آزادراه پردیس – تهران محدوده تونل شماره ۴

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج – تهران حدفاصل پایانه شهیدکلانتری تا پل کلاک

- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع

- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران حدفصال نسیم شهر تا فیروزبهرام

- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعه نو

- تردد روان در محور‌های چالوس، سوادکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشند.