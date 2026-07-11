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مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از توزیع ۴۰ هزار و ۵۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی استان در سال زراعی جاری در میان بهرهبرداران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محسن نظامدوست با تاکید بر اهمیت تامین پایدار نهادههای کشاورزی در استان گفت: کودهای ازته، فسفاته و پتاسه از مهمترین نهادههای مورد نیاز محصولات زراعی و باغی هستند و تأمین بهموقع آنها نقش مؤثری در افزایش تولید و حفظ امنیت غذایی دارد.
وی افزود: با وجود شرایط و برخی چالشهای اخیر، بخش عمده کودهای مورد نیاز کشاورزی در کشور تولید داخل است و برای انواعی که نیاز به واردات دارند نیز برنامهریزیهای لازم از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: سهمیههای ابلاغی به استانها مطابق برنامه زمانبندی تامین و توزیع میشود تا هیچگونه مشکلی در تامین کود مورد نیاز کشاورزان و استمرار تولید محصولات کشاورزی ایجاد نشود.
نظامدوست با اشاره به وضعیت توزیع نهادهها در استان گفت: کودهای تامینشده در اختیار کارگزاران قرار گرفته و کشاورزان میتوانند نیاز خود را از طریق کارگزاریها تهیه کنند و سهم مازاد نیز بهزودی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه روند تأمین و توزیع کود در استان رضایتبخش است، افزود: در سال گذشته نیز با وجود برخی مشکلات از جمله قطعیهای برق و محدودیتهای واردات، نهادههای مورد نیاز بهرهبرداران تامین و توزیع شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی تاکید کرد: استفاده صحیح و بهموقع از کودها نقش مهمی در افزایش بهرهوری تولید دارد و آموزش و ترویج در این زمینه ضروری است.
وی همچنین به ضرورت استفاده از کودهای جایگزین و ریزمغذیها اشاره کرد و گفت: هدایت کشاورزان به سمت مصرف بهینه و ترکیبی کودها، بهویژه در شرایط محدودیت برخی نهادهها، میتواند به افزایش عملکرد محصولات کمک کند.
سالانه ۳۳ نوع محصول زراعی و ۲۶ نوع محصول باغی در خراسان شمالی تولید میشود.