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جمع آوری صدقات در سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۷ درصد افزایش یافت.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: در سه ماهه نخست امسال ۵۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۳۵۴ هزار ریال صدقات جمع آوری شده که این رقم در مدت مشابه پارسال ۴۲ میلیارد ۲۹ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال بوده است.
زاهدی اصل افزود: هم اکنون ۶۰ هزار و ۴۰۵ مشترک صدقات در سطح استان و افزود: صدقات جمع آوری شده مردم خیر و نیکوکار نیز در سرفصلهای جهیزیه، مسکن، درمان، اشتغال تحصیلی، موردی و… هزینه میشود.
به گفته وی به روشهای نوین پرداخت صدقه اشاره کرد وگفت: هم استانیهای داخل و خارج از استان میتوانند با شماره گیری #۰۵۶*۸۸۷۷* در مرکز استان و در سایر ادارات با کد همان شهر، مبلغ صدقه خود را پرداخت تا در اولین فرصت به دست نیازمندان واقعی برسد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی، پرداخت صدقه از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۸۸۹۰ و واریز به شماره حساب شبا ir ۱۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۶۷۶۵۱۸۰۰۵ بانک ملی و نصب سامانه نیکوکاری خراسانجنوبی وهمچنین سما را از دیگر روشهای نوین پرداخت الکترونیکی کمک به نیازمندان عنوان کرد.