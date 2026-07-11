فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری یک سارق حرفه‌ای و خریدار اموال مسروقه (مالخر) و کشف ۱۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ اسماعیل زراعتیان با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت تلفن همراه به شیوه «کِش‌رَوزنی» در محدوده دروازه قرآن و برخی محلات شیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۲۲ آزادگان با قدامات پلیسی و اطلاعاتی، مخفیگاه سارق و مالخر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه هر دو متهم را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۱۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف شد. متهم در بازجویی‌های اولیه به ۱۰۰ فقره سرقت اعتراف کرد و پرونده به همراه هر دو متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شیراز از شهروندان خواست ضمن جدی گرفتن هشدار‌های پلیس برای پیشگیری از سرقت، هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.