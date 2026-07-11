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فرهیختگان و علاقهمندان میتوانند با ارسال تصاویر، ویدئوها، دلنوشتهها و پادکستهای مرتبط با مراسمهای بزرگداشت و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در سامانه روایتها در ماندگار شدن این رویداد ارزشمند سهیم شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرهیختگان و علاقهمندان میتوانند با ارسال تصاویر، ویدئوها، دلنوشتهها و پادکستهای مرتبط با مراسمهای بزرگداشت و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، در ماندگار شدن این رویداد ارزشمند از طریق سامانه روایتها (https://revayatha.ir) سهیم شوند.
سامانه «روایتها» با هدف جمعآوری مستندات و آثار هنری و مکتوب مرتبط با مراسمهای تشییع و بزرگداشت رهبر شهید، از هم استانی ها برای همکاری ، دعوت می کند.
شرکتکنندگان میتوانند انواع آثار شامل تصاویر، ویدئوهای مستند، دلنوشتههای مکتوب و پادکستهای صوتی خود را از طریق این سامانه ثبت کنند.
کاربران هنگام ثبت آثار در سامانه، برای دسترسی دقیق و طبقهبندی صحیح حتما شبکه فارس و استان فارس و شهر شیراز را انتخاب کنند ، سپس وارد محل ذخیره فایل های گوشی خود شده و عکس های حضور خود یا دوستان و آشنایان و یا سایر عکس های مرتبط با مراسم بدرقه و وداع امام شهید مان که از مراسم در تهران ، قم مشهد ، نجف و کربلا ضبط کرده اند را بارگذاری کنند.
همچنین تأکید میشود ، تصاویر مربوط به مراسم تشییع رهبر و مواجهه با جاماندگان، حتماً از طریق همین مسیر در سامانه روایتها ثبت و آرشیو شود.