مردم ولایت‌مدار شهرستان دماوند در ۱۳۲ شب قرار شبانه خود، با حضور پرشور در حمایت از ولی فقیه زمان، بار دیگر بر اراده و انسجام ملی تأکید کردند و هشدار دادند که دست‌کم گرفتن توان ملت ایران، بزرگ‌ترین اشتباه محاسباتی دشمن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ۱۳۲مین شب قرار مردمی شهرستان دماوند، موجی از همدلی و حمایت از مقام معظم رهبری به چشم خورد. حاضرین در این مراسم تأکید کردند که تاریخ همواره گواه این بوده است که بزرگ‌ترین شکست‌ها از اشتباه در محاسبه آغاز می‌شوند. در این تجمع مردمی تصریح شد هرگاه دشمن اراده و انسجام یک ملت را دست‌کم بگیرد، نتیجه برای او چیزی جز شکست و پشیمانی نخواهد بود و حضور پرشور مردم دماوند، نمادی از این اراده تزل‌ناپذیر است.