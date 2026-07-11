پخش زنده
امروز: -
گروه پنج نفره سارقان در سیرجان شناسایی ودستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی سیرجان از انهدام دومین باند ۵ نفره سارق و مالخر سیم و کابلهای برق با کشف ۳۶ فقره سرقت طی این هفته توسط پلیس آگاهی شهرستان خبر داد.
سرهنگ منصور رمضان نژاد گفت:در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق به روشهای مشابه در مناطق شهری و روستایی بخشهایی از شهرستان سیرجان، ماموران پلیس آگاهی با پیگیریهای تخصصی ۴ متهم دخیل در این سرقتها را در حین سرقت شناسایی و آنان را به همراه ۲۰ کیلو گرم سیم سرقتی و آلات و ابزار سرقت و دو دستگاه موتورسیکلت دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: این متهمان در مواجهه با شواهد و مدارک موجود با معرفی ۱ مالخر به ۳۶ فقره سرقت سیم و کابلهای برق به متراژ ۲۰۰ متر در نقاط مختلف در سیرجان اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی سیرجان در پایان به شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده افراد مشکوک در حال دستکاری تاسیسات برق و مخابرات موضوع را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.