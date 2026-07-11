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برنامههای «منظومه ولایت» با بررسی اندیشههای رهبر شهید و «میدان آزادی» با بازتابِ ایستادگی مردم تهران در دفاع از اقتدار ایران از رادیو فرهنگ پخش میشود و پخش نمایش رادیویی «میراث باران» هم از امروز از رادیو نمایش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو فرهنگ در برنامه «منظومه ولایت»، ابعاد فرامرزی اندیشه و آراء رهبر شهید را با نگاهی تحلیلی و از منظری منطقهای و بینالمللی بررسی میکند.
این برنامه با هدف واکاوی ابعاد مختلف اندیشه ایشان در حوزههای استراتژیک همچون استقلال، عدالتخواهی، استکبارستیزی، مقاومت و کرامت انسانی پخش می شود.
«منظومه ولایت» تنها به بازخوانی آراء نمیپردازد، بلکه با رویکردی تحلیلی، بازتاب این مفاهیم را در میان جریانهای فکری، فرهنگی و سیاسی جهان بررسی میکند. این برنامه با بهرهگیری از حضور کارشناسان، پژوهشگران، و صاحبنظران (اعم از نخبگان غیرایرانی و ایرانیان مقیم خارج از کشور) به واکاوی این پرسش کلیدی میپردازد که چگونه اندیشههای رهبر شهید توانسته است فراتر از مرزهای جغرافیایی، در محافل علمی، رسانهای و سیاسی جهان، کانون توجه و تحلیل قرار گیرد.
از دیگر محورهای اصلی این برنامه، بررسی تأثیر گفتمان رهبر شهید بر جنبشهای مقاومت در منطقه، تحلیل واکنش نخبگان و رسانههای غربی به این اندیشهها و همچنین ظرفیتهای تمدنی این مکتب در عرصه بینالملل است.
در واقع، «منظومه ولایت» فرصتی مغتنم برای شناخت جایگاه جهانی اندیشهای است که فارغ از محدودیتهای مرزی، همچنان الهامبخش جریانهای فکری و فرهنگی در اقصینقاط جهان به شمار میآید.
این برنامه به تهیهکنندگی احمد خدابنده از گروه «تاریخ و اندیشه» رادیو فرهنگ، شنبهها ساعت ۱۷:۰۰ پخش میشود.
رادیو فرهنگ در برنامه شبانگاهی «میدان آزادی»، با حضور میدانی گزارشگران خود در میادین و خیابانهای پایتخت، تجمعات و خروش خودجوش مردم تهران را در دفاع از امنیت و اقتدار ملی بازتاب میدهد.
این برنامه که هر شب از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۲۳:۰۰ به تهیه کنندگی یلدا احتشامی، با هدف انعکاس روایتی زنده و بیواسطه از حضور مردم در عرصههای عمومی، به بررسی حالوهوای شبانهی پایتخت میپردازد.
گروه برنامهساز «میدان آزادی» رادیو فرهنگ با حضور در میان تجمعکنندگان، ضمن گفتوگو با اقشار مختلف مردم، جلوههای عینیِ همبستگی ملی را در ساعات پایانی شب در این برنامه روایت میکنن.. توصیف فضای حماسی خیابانها، پخش سرودهای ملی، و انعکاس تحلیلهای مردمی درباره رویدادهای روز، از جمله محورهای اصلی این برنامه است که با نگاهی به نقش حضورِ مردمی در پایداری و مقاومتِ شهری تهیه میشود.
«میدان آزادی» با گزارشهای سمیه نجفی وحمیرا فراتی روایت دغدغهها و مطالبات مردمی در عین موج آفرینی آنها در دفاع از کشور و بستری برای روایتِ ایستادگی و اقتدار مردم ایران در شبهای پایتخت است.
پخش نمایش رادیویی «میراث باران» به کارگردانی جواد پیشگر، از امروز از رادیو نمایش آغاز شد.
«میراث باران» روایتی تأثیرگذار از روزگار قاجار است و داستان «آقا میرزا»، یکی از بزرگان ساری را روایت میکند که با هدف یاری رساندن به مردم قدم برمیدارد، اما رخدادهایی غیرمنتظره، بنیان خانواده، اعتبار و جایگاه اجتماعی او را در معرض فروپاشی قرار میدهد.
جواد پیشگر کارگردانی این نمایش را بر عهده دارد، عذرا وکیلی تهیهکننده و عمار خطی نویسنده آن است. ایوب آقاخانی، مهرداد عشقیان، نگین خواجهنصیر، مهدی نمینیمقدم، مهرداد مهماندوست، محمد آقامحمدی، نازنین مهیمنی، علیاصغر دریایی، محمد یگانه، سینا نیکوکار، امیرعباس توفیقی وزنده یادان صدیقه کیانفر و عباس وفایی، در این نمایش رادیویی به ایفای نقش پرداختهاند.
«میراث باران» هر روز ساعت ۰۷:۰۰، پخش و همان روز ساعتهای ۱۳:۳۰، ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰، بازپخش می شود.