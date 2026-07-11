پخش زنده
امروز: -
معاون علمی رئیس جمهور در پیامی قهرمانی تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در چهارمین دوره مسابقات بینالمللی ریاضی چین (IMSC ۲۰۲۶) را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور در پیامی قهرمانی تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در چهارمین دوره مسابقات بینالمللی ریاضی چین (IMSC ۲۰۲۶) را تبریک گفت.
در پیام تبریک حسین افشین آمده است:
«هر موفقیت علمی، فقط یک مدال یا یک رتبه نیست؛ نشانهای است از اینکه سرمایه انسانی ایران، با وجود همه دشواریها، همچنان توانایی رقابت در بالاترین سطح علمی جهان را دارد.
قهرمانی تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در مسابقات بینالمللی ریاضی چین (IMSC ۲۰۲۶) و کسب عنوان نخست در میان ۴۹ تیم، اتفاقی ارزشمند برای کشور است. این موفقیت را به اعضای شایسته تیم، خانوادههای گرامی آنان، استادان، مربیان و همه کسانی که در این مسیر نقش داشتهاند، صمیمانه تبریک میگویم.
این افتخار، حاصل سالها تلاش و پرورش استعدادهایی است که امروز توانستهاند تصویری دقیق از ظرفیت علمی ایران به جهان ارائه کنند. جوانانی که با دانش، پشتکار و اعتمادبهنفس، نشان دادند ایران همچنان یکی از خاستگاههای استعدادهای ممتاز علمی است.
از آغاز این مسئولیت، یکی از دغدغههای جدی ما این بوده است که شرایط، مانعی بر سر راه حضور نخبگان ایرانی در رویدادها و مجامع علمی بینالمللی ایجاد نکند. باور داریم هر بار که فرزندان این سرزمین فرصت حضور و رقابت پیدا میکنند، بهترین نمایندگان ایران هستند و دستاوردهایشان، تصویری واقعی از توان علمی کشور به نمایش میگذارد. این قهرمانی، نمونه روشنی از همین واقعیت است.
حمایت از نخبگان، صرفاً حمایت از چند دانشآموز یا پژوهشگر ممتاز نیست؛ سرمایهگذاری برای آینده ایران است. خود را متعهد میدانیم که مسیر رشد استعدادهای برتر را با تکمیل و تقویت چرخه نخبگان در کشور هموار سازیم و حضور مؤثر آنان در عرصههای علمی جهان را با جدیت دنبال کنیم.
برای اعضای این تیم پرافتخار، آرزوی موفقیتهای بزرگتر دارم و امیدوارم همواره شاهد افتخارآفرینی جوانان ایرانی در عرصه علم و فناوری باشیم.»
حسین افشین
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان