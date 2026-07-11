در نخستین روز از هفته تابستانی، هوای کلانشهر اصفهان در سه منطقه و یک شهر ناسالم و در شهرقهجاورستان در وضعیت قرمز آلودگی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح شنبه با میانگین ۹۵ AQI در وضعیت قابل قبول و این شاخص همچنین در ایستگاه‌ بزرگراه خرازی ۱۱۴، زینبیه ۱۴۹ و ولدان ۱۰۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۷۳، دانشگاه صنعتی ۹۲، رودکی ۱۰۰، رهنان ۸۶، سپاهان‌شهر ۷۶، فرشادی ۹۹، فیض ۷۵، کاوه ۹۳، میرزا طاهر ۶۴ و کردآباد ۸۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه شاهین‌شهر ناسالم برای گروه‌های حساس و در شهر قهجاورستان، در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا تا امروز شنبه ۲۰ تیر در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان ادامه دارد.

هواشناسی اصفهان درخصوص تشدید شرایط و کاهش کیفیت هوا هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.