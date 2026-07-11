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بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، تاکنون کمتر از ۳۱ درصد از مجموع مطالبات گندمکاران پرداخت شده و بر این اساس این نهاد نظارتی بر لزوم تامین بهموقع منابع مالی خرید تضمینی گندم و تسویه مطالبات کشاورزان تاکید دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد نظارت برخط این نهاد نظارتی نشان میدهد تاکنون کمتر از ۳۱ درصد از مجموع مطالبات گندمکاران پرداخت شده و استمرار تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداریشده توسط دولت، میتواند به کاهش تولید و افت عرضه این محصول راهبردی در استانهای تولیدکننده منجر شود. از سوی دیگر، در سالهای اخیر برای جبران کسری ذخایر راهبردی گندم، منابع ارزی قابل توجهی به واردات گندم اختصاص یافته است.
دیوان محاسبات کشور با هدف صیانت از بیتالمال، مدیریت بهینه منابع ارزی، حفظ امنیت غذایی و پیشگیری از تحمیل هزینههای غیرضرور به دولت، ملاحظات لازم را در این خصوص به معاون اول رئیسجمهور منعکس کرده است.