به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، اقشار مختلف مردم با حضور در میدان هفت‌تیر، نماز لیلةالدفن را به نیت امام شهید و در فضایی آکنده از معنویت و همدلی به صورت جماعت اقامه کردند و یاد و خاطره آن شهید مجاهد را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان با تجلیل از حضور گسترده مردم در آیین بدرقه، تشییع و خاکسپاری امام شهید، این حضور را جلوه‌ای از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت دانستند و تأکید کردند که راه امام شهید را با پیروی از «خامنه‌ای جوان» و در مسیر آرمان‌های انقلاب ادامه خواهند داد.