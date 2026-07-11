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در سیودومین شب قرار مردمی شهرستان بهارستان، همزمان با نخستین شب پس از خاکسپاری امام شهید، نماز «لیلةالدفن» در میدان هفتتیر نسیمشهر اقامه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، اقشار مختلف مردم با حضور در میدان هفتتیر، نماز لیلةالدفن را به نیت امام شهید و در فضایی آکنده از معنویت و همدلی به صورت جماعت اقامه کردند و یاد و خاطره آن شهید مجاهد را گرامی داشتند.
شرکتکنندگان با تجلیل از حضور گسترده مردم در آیین بدرقه، تشییع و خاکسپاری امام شهید، این حضور را جلوهای از وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت دانستند و تأکید کردند که راه امام شهید را با پیروی از «خامنهای جوان» و در مسیر آرمانهای انقلاب ادامه خواهند داد.