پخش زنده
امروز: -
طرح مرمت و بازسازی مسجد جامع داراب که از آثار معماری مذهبی با قدمت بیش از ۴۰۰ سال است در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر کل میراث فرهنگی فارس گفت: طرح مرمت و بازسازی مسجد جامع داراب با بیش از ۴۰۰ سال قدمت در حال اجراست.
بهزاد مریدی افزود: این طرح پیش از این به علت برخی چالشهای مالی و بودجهای متوقف و منجر به دغدغه در میان شهروندان شده بود.
این مسجد نمادی از هنر معماری مذهبی و میراثی کهن برای جهان اسلام و ایران است.
شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.