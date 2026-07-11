پیکر مطهر شهید مرتضی هرمزی، صیاد اهل سنت شهرستان سیریک، در زادگاهش تشییع و خاکسپاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار سیریک گفت: مراسم تشییع این شهید والامقام از مسجد جامع بندر کوهستک آغاز و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

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رضا شهیدان افزود: شهید مرتضی هرمزی، از صیادان اهل سنت شهرستان سیریک بود که در حملات موشکی ۱۷ تیرماه بر اثر اصابت موشک به قایق صیادی در اسکله بندرکوهستک به شهادت رسید.

وی گفت: این شهید بزرگوار نماد وحدت و همدلی اقوام و مذاهب در منطقه است و راه او با اقتدار و استقامت ادامه دارد.