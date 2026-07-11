به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی استان کرمان به مناسبت گرامیداشت رهبر شهید قائد امت، با حضور ورزشکارانی از ۱۲ شهرستان استان به میزبانی شهربابک برگزار شد.

نوری دبیر هیات کشتی شهرستان شهربابک هدف از برگزاری این مسابقات را ترویج فرهنگ پهلوانی، تقویت روحیه همدلی و افزایش تعامل میان کشتی‌گیران استان عنوان کرد و افزود: با وجود محدودیت‌ها و کمبود اعتبارات، تلاش برگزارکنندگان بر این بود که مسابقات در بهترین سطح ممکن برگزار شود که خوشبختانه رضایت شرکت‌کنندگان را به همراه داشت.

وی با اشاره به پایان رقابت‌ها گفت: در اوزان مختلف، نفرات برتر معرفی و تجلیل شدند و در رده‌بندی تیمی نیز سیرجان عنوان قهرمانی را کسب کرد، شهربابک نایب‌قهرمان شد و کرمان در جایگاه سوم قرار گرفت.

این مسابقات با همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری شهربابک برگزار شد.