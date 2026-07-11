به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ طهمورث لاهوتی معاون وزیر صمت با اشاره به چالش تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، افزود: یکی از دلایل حرکت به سمت مدیریت هوشمند، تجربه ایام جنگ بود؛ زمانی که برای دریافت اطلاعات از وضعیت واحد‌های تولیدی، ناچار بودیم کارشناسان را به صورت میدانی اعزام کنیم و اطلاعات را بر اساس خوداظهاری واحد‌ها جمع‌آوری کنیم که هم زمان‌بر بود و هم احتمال خطا در آن بالا بود.

وی گفت: در سامانه جدید، یکی از محور‌های اصلی، مدیریت زنجیره تأمین مواد اولیه است؛ به گونه‌ای که از مرحله تأمین مواد اولیه تا تولید محصول و عرضه آن به بازار، اطلاعات به صورت برخط ثبت، ذخیره و پردازش خواهد شد.

معاون وزیر صمت تأکید کرد: در هر شهرک صنعتی یک مرکز داده مبتنی بر فضای ابری ایجاد می‌شود که اطلاعات واحد‌های صنعتی را جمع‌آوری و پردازش می‌کند و امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر را برای مدیران فراهم می‌سازد.

استفاده از اعتبار مالیاتی برای اجرای طرح هوشمندسازی

لاهوتی درباره منابع مالی اجرای این طرح نیز گفت: برای تأمین هزینه‌های اجرای مدیریت هوشمند، از ظرفیت اعتبار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده خواهد شد. واحد‌های صنعتی می‌توانند از اعتبار مالیاتی خود برای اجرای طرح های هوشمندسازی در داخل واحد‌های تولیدی بهره ببرند.

وی افزود: همچنین شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان‌ها نیز می‌توانند از اعتبار مالیاتی خود برای اجرای پروژه‌های هوشمندسازی در فضا‌های عمومی‌شهرک‌های‌صنعتی استفاده کنند که این موضوع، منابع مالی اجرای طرح را تا حد زیادی تأمین خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: با بهره‌گیری از دانش روز، فناوری‌های نوین و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، نظام مدیریت شهرک‌های صنعتی کشور به سمت تصمیم‌گیری علمی، هوشمند و کارآمد حرکت کند و زمینه ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت خدمات به واحد‌های تولیدی فراهم شود.