\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u06cc\u0627\u062f\u0628\u0648\u062f \u0645\u062c\u0627\u0647\u062f \u0641\u0631\u0632\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648\u0641\u0627\u062f\u0627\u0631 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0644\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n