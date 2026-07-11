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معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان، از واگذاری حمام تاریخی نخست سمنان به بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نسیبه همتی گفت: حمام تاریخی نخست سمنان با هدف فراهمسازی امکان استفاده مناسب از بنا، اجرای عملیات مرمت و احیا، توسعه گردشگری و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای تاریخی این اثر ارزشمند، پس از طی روند قانونی از طریق مزایده در سامانه ستاد و در چارچوب ضوابط قانونی، برای مدت ۴۰ سال به سرمایهگذار بخش خصوصی واگذار شد.
وی افزود :بر اساس این واگذاری، پروژه مرمت، احیا، تجهیز، نگهداری و حق بهرهبرداری از حمام تاریخی نخست سمنان با کاربری سفرهخانه سنتی ، به مدت ۴۰ سال در اختیار سرمایهگذار بخش خصوصی قرار میگیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان گفت : این اقدام در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بخش غیردولتی و همچنین مصوبه کارگروه واگذاری استان انجام شده است.
همتی افزود : واگذاری بناهای تاریخی به سرمایهگذاران واجد صلاحیت، میتواند زمینهساز صیانت از میراث ارزشمند استان، احیای بناهای تاریخی و ایجاد فرصتهای جدید در حوزه گردشگری و اشتغال باشد.
وی گفت : حمام تاریخی نخست واقع در سمنان، چهارراه شهربانی، خیابان شهدا، ابتدای بازار بالا، محله ناسار به شماره ۶۵۹۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
همتی افزود: در کتیبه کاشیکاری هفترنگ که در سردر حمام قرارگرفته تاریخ ۱۳۴۹ هجری قمری ذکر شده است، اما بر اساس اسناد موجود از پرونده ثبتی بنا و همچنین پلان معماری و شواهد موجود، دوره ساخت حمام به اواخر دوره قاجار بازمیگردد.