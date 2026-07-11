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با برگزاری پنج مرحله قرعهکشی تاکنون برای ۵۶۶ خانوار در شهرستان لنجان پلاک زمین تخصیص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان، با اشاره به روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از هزار و ۹۴۰ نفر در شهرستان لنجان ثبتنام کردهاند و پس از بررسی شرایط، هزار و ۳۶۴ خانوار واجد شرایط شناخته شدهاند.
مجید کیانی با اشاره به برگزاری نخستین مرحله قرعهکشی در شهر زرینشهر افزود: در این مرحله ۱۶۹ خانوار زمین دریافت کردند و مرحله دوم قرعهکشی این شهر نیز بهزودی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه شهرستان لنجان از شهرستانهای پیشرو استان در اجرای طرح واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت است، گفت: همزمان با انجام مراحل تخصیص، عملیات آمادهسازی زیرساختها و پلاکهای واگذاری نیز با سرعت در حال اجراست تا زمینه تحویل هرچه سریعتر اراضی به متقاضیان فراهم شود.