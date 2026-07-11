مردم ولایت‌مدار شهرستان ورامین در ۱۳۲ شب قرار حماسی خود در میدان شهر، با تجدید بیعت با انقلاب اسلامی و رهبری، استقامت و ثبات قدم خود در مسیر باورهای دینی و انقلابی را پس از چهار ماه و نیم حضور مستمر به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار شهرستان ورامین در ۱۳۲مین شب قرار حماسی خود در میدان شهر، بار دیگر عشق به رهبر شهیدشان را به تجدید بیعت با انقلاب اسلامی تبدیل کردند. این حضور گسترده پس از گذشت حدود چهار ماه و نیم، نشان‌دهنده استقامت و ثبات قدم مردم این منطقه در مسیر باورهای دینی و انقلابی است؛ مردمی که ثابت کردند مسیر رسیدن به قله‌های ایمان را یافته‌اند و بر باورهای خود استوار ایستاده‌اند.