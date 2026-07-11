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مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی گفت: حدود ۸۰۰ معدن خصوصی کشور تحت پوشش حمایتهای صندوق قرار دارند و این حمایتها در دوره پساجنگ نیز ادامه خواهد یافت.
علی خطیبی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما گفت: حدود ۱۳ درصد از معادن خصوصی فعال کشور (معادل حدود ۸۰۰ معدن)، تحت پوشش حمایتهای صندوق قرار دارند و این حمایتها در دوران جنگ مانع توقف فعالیت معادن شد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار مرکز آمار ایران از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ معدن خصوصی فعال کشور، نزدیک به ۸۰۰ معدن از خدمات بیمهای و ضمانتی صندوق بهرهمند هستند و اگر این حمایتها وجود نداشت، بسیاری از این معادن هرگز به مرحله بهرهبرداری نمیرسیدند.
به گفته مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی سیاست صندوق در دوره پساجنگ نیز افزایش حمایتها از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در بخش معدن است.
خطیبی با اشاره به نقش این صندوق در توسعه اشتغال پایدار افزود: صدور بیمهنامه و ضمانتنامه، زمینه فعالیت و بهرهبرداری معادن را فراهم کرده و علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) نیز کمک کرده است.
وی درباره عملکرد صندوق در دوران جنگ گفت: حمایتهای صندوق موجب شد معادن تحت پوشش بدون وقفه به فعالیت در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری ادامه دهند و از تعطیلی آنها جلوگیری شود.
صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی افزود: معادن در مراحل ابتدایی فعالیت به سرمایه در گردش و تأمین مالی بهموقع نیاز دارند و هرگونه توقف در این بخش، هزینههای سنگینی از جمله انتقال دوباره ماشینآلات و راهاندازی مجدد عملیات را به معدنداران تحمیل میکند.
خطیبی گفت: صندوق در دوره پساجنگ، افزایش سطح حمایتها نسبت به سال گذشته را در دستور کار قرار داده و تلاش میکند تا پایان سال، اهداف پیشبینیشده در حوزه توسعه معادن، سرمایهگذاری، تولید و اشتغال محقق شود.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تمدید خودکار بخش زیادی از مجوزهای معدنی در شرایط جنگی را اقدامی مؤثر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: صندوق نیز مجوزهای تمدیدشده را مبنای صدور بیمهنامه قرار داد تا ارائه خدمات به معدنداران بدون وقفه ادامه یابد.