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اعضای بدن بانوی ۵۰ ساله کاشانی به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: کبد و کلیه زهرا فائض آرانی ۵۰ ساله که دچار مرگمغزی شده بود، با رضایت خانوادهاش به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.
محمدرضا فاضل افزود: هر انسان میتواند با اهدای عضو خود جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهدو این سومین مورد اهدای عضو در کاشان طی سال جاری بوده است.
وی گفت: علاقهمندان به اهدای عضو میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ehdacenter.ir ثبتنام و کارت اهدای عضو دریافت کنند.