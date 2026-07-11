به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: کبد و کلیه زهرا فائض آرانی ۵۰ ساله که دچار مرگ‌مغزی شده بود، با رضایت خانواده‌اش به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.

محمدرضا فاضل افزود: هر انسان می‌تواند با اهدای عضو خود جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهدو این سومین مورد اهدای عضو در کاشان طی سال جاری بوده است.

وی گفت: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ehdacenter.ir ثبت‌نام و کارت اهدای عضو دریافت کنند.