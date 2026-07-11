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پس از سیلهای ویرانگر و طوفان مایساک، اکنون طوفان فوقشدید باوی سواحل شرقی چین را تهدید میکند و مقامات این کشور بالاترین سطح هشدار را صادر کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ مرکز ملی هواشناسی چین هشدار نارنجی (دومین سطح از چهار سطح هشدار طوفان) را برای طوفان باوی صادر کرده است. بر اساس پیشبینیها، این طوفان که هماکنون در فاصله حدود ۱۰۲۰ کیلومتری جنوبشرقی سواحل چین قرار دارد و عصر روز شنبه ۲۰ تیرماه در استان ججیانگ در جنوب شرقی چین به خشکی خواهد رسید.
طوفان باوی که به عنوان نهمین طوفان سال ۲۰۲۶ شناخته میشود، با سرعت باد تا ۲۱۶ کیلومتر بر ساعت (معادل طوفان درجه ۴) در حال حرکت است. کارشناسان هواشناسی هشدار دادهاند که این طوفان پس از ورود به خشکی، مسیر خود را به سمت شمال غرب ادامه داده و بارانهای سنگین و سیلآسا را برای استانهای وسیعی از جمله ججیانگ، فوجیان، هوبئی، آنهوئی، هنان و شاندونگ به همراه خواهد داشت.
دولت چین با توجه به قدرت و وسعت این طوفان، اقدامات پیشگیرانه گستردهای را به اجرا گذاشته است.
ورود طوفان باوی در حالی رخ میدهد که چین همچنان درگیر پیامدهای طوفان مخرب مایساک (دهمین طوفان سال) است. بر اساس گزارشها، مایساک باعث وقوع سیلابهای شدید و مرگبار در استان گوانگشی شده و تاکنون ۶ کشته و ۱۱ مفقود بر جای گذاشته و بیش از ۱۳۰ هزار نفر را مجبور به ترک خانههای خود کرده است.
پیش از این، بارانهای سیلآسا و گردباد در استان هوبئی در مرکز چین باعث کشته شدن ۱۱ نفر شده و رانش زمین در استان گانسو نیز ۵ کشته بر جای گذاشته است.