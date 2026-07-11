به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: تالاب بین‌المللی درگه‌سنگی شهرستان نقده به طور کامل آبگیری شده و اکنون وضعیت آبی و زیستی بسیار مطلوبی دارد.

حجت جباری با بیان اینکه تالاب درگه‌سنگی نقده به صورت ۱۰۰ درصدی و کامل آبگیری شده است، افزود: پهنه و عمق آب به اندازه‌ای مناسب است که با وجود فصلی بودن تالاب، پیش‌بینی می‌کنیم شرایط مطلوب آن در فصل‌های پاییز و زمستان نیز پایدار بماند. وی درباره روند انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه نیز اضافه کرد: پایش مستمر مسیر انتقال آب و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شرکت آب منطقه‌ای، برای حفظ این حقابه و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، ضروری است.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، کانال انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه بر اساس مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه احداث شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سالانه ۴۸۰ میلیون مترمکعب آب از طریق این کانال به دریاچه ارومیه منتقل می‌شود تا بخشی از حقابه این دریاچه تأمین شود.