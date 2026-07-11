در پی حمله دشمن آمریکایی به تأسیسات فرودگاه ایرانشهر خساراتی به بخش‌های اداری و فنی، این فرودگاه وارد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه ایرانشهر، در رأس هیئتی متشکل از مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و جمعی از مدیران ستاد مدیریت بحران، از بخش‌های آسیب‌دیده فرودگاه بازدید کرد.

سلیم کدخدا در این بازدید گفت: خدمت‌رسانی به مردم خط قرمز ماست و اولویت اصلی در شرایط کنونی، سرعت بخشیدن به فرآیند بازسازی و بازگشت سریع بخش‌های آسیب‌دیده به چرخه فعالیت و ارائه خدمات است.

وی با تأکید بر لزوم فوریت در عملیات عمرانی، به دستگاه‌های ذی‌ربط دستور داد تا تمامی امکانات و منابع موجود در شهرستان را جهت پاکسازی، رفع مشکلات فنی و نوسازی زیرساخت‌ها بسیج کنند.

فرماندار ایرانشهر ادامه داد: ستاد مدیریت بحران شهرستان ایرانشهر موظف است با هماهنگی کامل با مجموعه فرودگاه، عملیات آواربرداری و بهسازی محیطی را با حداکثر توان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برساند.

کدخدا با تأکید بر روحیه ایستادگی مردم و مسئولان ایرانشهر خاطرنشان کرد: اینگونه اقدامات خصمانه هرگز خللی در اراده ما برای تداوم خدمت‌رسانی و آبادانی منطقه ایجاد نخواهد کرد و روند بازسازی تأسیسات فرودگاهی با نظارت مستقیم مدیریت شهرستان با جدیت دنبال خواهد شد.