به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بی‌بی‌فاطمه حقیرالسادات اظهار کرد: مدیریت شهری با هدف جذب سرمایه‌گذاران، بسته‌ای از مشوق‌های اقتصادی را در حوزه گردشگری تدوین کرده است.

وی افزود: بر اساس این مشوق‌ها، سرمایه‌گذاران ساخت هتل‌های پنج‌ستاره می‌توانند از ۶۰ تا ۷۰ درصد تخفیف در پرداخت عوارض بهره‌مند شوند.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر یزد همچنین از تدوین تسهیلات ویژه برای احیای بنا‌های تاریخی و تبدیل آنها به مراکز اقامتی و گردشگری خبر داد و گفت: این سیاست علاوه بر حفظ میراث تاریخی، به رونق اقتصادی شهر نیز کمک خواهد کرد.

وی تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های مدیریت شهری برای توسعه پایدار گردشگری در یزد است.