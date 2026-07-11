مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان از پایان عملیات آبرسانی به ۱۱۰ خانوار روستای گوک تپه شهرستان آق قلا در قالب طرح جهاد آبرسانی وزارت نیرو و مشارکت قرارگاه امام حسن (ع)، با هدف تامین آب شرب سالم و بهداشتی برای روستا‌های محروم استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، ابوالفضل رحیمی گفت: طرح ملی جهاد آبرسانی در سطح استان گلستان و سراسر کشور با هدف تامین آب شرب برای روستا‌های فاقد آب یا مناطق دچار تنش آبی اجرا می‌شود و احداث شبکه‌های جدید توزیع، خطوط انتقال و منابع آب در اولویت این طرح قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان حجم پروژه‌های اجرا شده در روستای گوک تپه را، اجرای استاندارد سازی شبکه توزیع آب شرب به طول ۳۰۰۰ متر، نصب بیش از ۱۰۳ فقره انشعاب آب جدید، نصب یک باب حوضچه، با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال عنوان نمود.

ابوالفضل رحیمی تاکید کرد: امید است با ادامه اجرای این پروژه‌ها در سایر روستا‌های استان، تمامی مناطق محروم از آب شرب سالم بهره‌مند شوند و کیفیت زندگی مردم بهبود یابد.