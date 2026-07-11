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در دو حادثه تصادف و غرق شدگی در شبانه روز گذشته در شهرستانهای اصفهان و فلاورجان چهار نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: پس از اعلام گزارشی از برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی تیبا در شهرک جلوان (پشت امامزاده) در شهرستان اصفهان نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام و سه مصدوم شامل یک مرد، یک زن و یک کودک را پس از امداد اولیه به بیمارستان کاشانی منتقل کردند.
عباس عابدی افزود: همچنین در حادثه دیگر که مرد جوان ۲۰ ساله در کانال آب دچار غرق شدگی شده بود پس از امداد اولیه نیروهای اورژانس به مرکز درمانی شفا کلیشاد منتقل شد.