امدادرسانی به ۴ مصدوم حادثه غرق شدگی و تصادف در اصفهان و فلاورجان

امدادرسانی به ۴ مصدوم حادثه غرق شدگی و تصادف در اصفهان و فلاورجان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: پس از اعلام گزارشی از برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی تیبا در شهرک جلوان (پشت امام‌زاده) در شهرستان اصفهان نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام و سه مصدوم شامل یک مرد، یک زن و یک کودک را پس از امداد اولیه به بیمارستان کاشانی منتقل کردند.

عباس عابدی افزود: همچنین در حادثه دیگر که مرد جوان ۲۰ ساله در کانال آب دچار غرق شدگی شده بود پس از امداد اولیه نیرو‌های اورژانس به مرکز درمانی شفا کلیشاد منتقل شد.