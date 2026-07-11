امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

از سوگ ملی تا میثاق حسینی

مردم تهران در صد و سی و دومین شب خروش حماسی در خون خواهی امام مجاهد شهید به خیابان آمدند و بر ادامه حضور در میدان تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- ۰۸:۴۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بار دیگر نقض آتش‌بس
بار دیگر نقض آتش‌بس
۱۴۰۵-۰۴-۱۷
حماسه تشییع، آتشی بر خرمن عملیات روانی دشمن
حماسه تشییع، آتشی بر خرمن عملیات روانی دشمن
۱۴۰۵-۰۴-۱۸
پیکر مطهر قائد شهید امت به کربلا رسید
پیکر مطهر قائد شهید امت به کربلا رسید
۱۴۰۵-۰۴-۱۷
مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی
مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی
۱۴۰۵-۰۴-۱۸
خبرهای مرتبط

اجتماعات شبانه،ایثاری ماندگار

اجتماع بزرگ عزاداران قائد شهید ایران اسلامی در اصفهان

تأکید مردم لرستان بر خونخواهی رهبرشهید در موج ۱۳۱ حماسه خیابان

«قائد»؛ روایت زندگی رهبر شهید انقلاب در اجتماع مردمی آمل

طنین «الله‌اکبر» و پیمان وفاداری مردم شهریار در ۱۳۲ شب حضور

تداوم حضور کردستانی‌ها در سنگر خیابان

برچسب ها: حضور مردم در خیابان ها ، اجتماعات مردمی ، اقتدار ملت ایران ، اتحاد و همدلی ، خون خواهی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 