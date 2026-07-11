به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: بامداد امروز واژگونی یک دستگاه خودروی سواری کوئیک در محور شیراز - اصفهان، ۲۰ کیلومتر مانده به شهرستان شهرضا، به مرکز پیام اورژانس استان اعلام شد.

عباس عابدی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

وی گفت: در این حادثه ۶ نفر شامل یک مرد، دو زن و ۳ کودک دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا منتقل شدند.