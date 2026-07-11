آقای سعید صمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره جایگزینی سوخت زغال سنگ با گاز طبیعی برای پیشگیری از محدودیت انرژی افزود: صنایع فولادی که اکنون انرژی مورد نیازش گاز طبیعی است و با گاز کار می‌کند، نمی‌توان به راحتی سیستم سوخت آنها را با زغال سنگ جایگزین کرد.

وی گفت: اگر بخواهیم صنایع فولادی را بر اساس سیستم زغال سنگ راه اندازی کنیم، باید کل سیستم گاز سوز را جمع آوری و با سیستم جدید راه اندازی کنیم و فولاد سازی‌های جدید را به سمت سیستم احیای مستقیم با استفاده از زغال سنگ ببریم.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران با بیان اینکه هم اکنون حدود ۱۵ درصد تولید فولاد ایران با استفاده از زغال سنگ است افزود: انرژی مورد نیاز تولید فولاد در سیستم کوره بلند با زغال سنگ است که هم اکنون ذوب آهن اصفهان و زرند ایرانیان از این شیوه استفاده می‌کنند، بقیه ۸۵ درصد تولید کنندگان فولاد به طور کلی گاز سوز هستند.

وی با بیان اینکه تولید با زغال سنگ دو مزیت دارد گفت: هم تو تولید و هم تو مصرف گاز صرفه جویی می‌شود. مهم‌تر از همه تو مصرف برق نیز صرفه جویی می‌شود، چون تو سیستم کوره بلند که با زغال سنگ کار می‌کند، مصرف برقش خیلی کم است.

صمدی ادامه داد: حتی همان میزان برقی که لازم دارند، به طور معمول از گاز ناشی از حرارت زغال سنگ تولید می‌شود و به طور تقریبی در تولید برق نیز خودکفا هستند.

وی با بیان اینکه اکنون در برخی از صنایع مثل صنایع سیمان، خیلی راحت‌تر می‌توان از زغال سنگ استفاده کرد گفت: اکنون اگر قیمت انرژی واقعی شود، خیلی از صنایع به فکر استفاده از زغال سنگ به جای گاز خواهند افتاد و تولیدکنندگان به سمت انرژی ارزان یعنی زغال سنگ خواهند رفت.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران با بیان اینکه اکنون دو فولاد ساز به صورت اساسی از زغال سنگ استفاده می‌کنند، گفت: یکی ذوب آهن اصفهان و دیگری نیز فولاد زرند ایرانیان است که این دو سیستم احیای شان بر اساس زغال سنگ است.

وی افزود: این دو فولادساز حتی تو بحث ناترازی انرژی نیز نه در زمستان و نه در تابستان هیچ وقت مشکلی در کمبود انرژی ندارند.

صمدی درباره اینکه این دو فولادساز تمام نیاز خود به زغال سنگ را از داخل تامین می‌کنند یا خیر افزود: متاسفانه حدود ۵۰ درصد زغال سنگ مورد نیاز خود را وارد می‌کنند که از این ۵۰ درصد، ۲۰ درصد الزام کیفی دارد. یعنی فولاد سازان الزام دارند که نشان خاصی از زغال سنگ را که در داخل کشور تولید نمی‌شود، از خارج وارد کنند.

وی ادامه داد: اما بقیه واردات به دلیل کمبود تولید زغال سنگ در کشور است. متاسفانه تولید زغال سنگ متالورژی از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن طی چهار سال گذشته به یک میلیون و ۲۰۰ - ۳۰۰ هزار تن رسیده است و روز به روز نیز تولید آن کاهش پیدا می‌کند.

صمدی گفت: چون با این قیمت‌های پایین، سرمایه گذاری جدید در تولید زغال سنگ کوک شو (متالورژی) انجام نمی‌شود بنابراین روند تولیدش نزولی است.

وی با بیان اینکه در حوزه زغال سنگ حرارتی مشکلی نداریم افزود: حدود ۷۰۰ هزار تن زغال سنگ حرارتی در نیروگاه ها، فرو آلیاژ‌ها و صنایع مختلف کشور مصرف می‌شود. در برخی موارد نیز طیف وسیعی از صنایع غذایی از زغال حرارتی استفاده می‌کنند که کل نیاز داخل پوشش داده می‌شود، حتی در حوزه زغال حرارتی در طول سال حدود ۲۵۰ میلیون دلار صادرات نیز داریم.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران درباره کیفیت زغال سنگ نیز گفت: یکی مسئله ژن زغال سنگ است که نمی‌توان کاری کرد، اما تو یکسری زغال‌ها بحث ناخالصی و خاکستر مطرح است که می‌توان با چند بار شستشو کیفیت را بالا برد.

وی افزود: وقتی که شما می‌خواهید کیفیت زغال را بالا ببرید، مجبور هستید به طور مثال آن را دو بار شتشو بدهید که راندمان زغال سنگ پایین میاد. یعنی تو شرایط فعلی از یک تن زغال خام ۵۰۰ کیلو زغال به دست می‌آید، اما تو این شرایط که دو بار شسته می‌شود، ۴۰۰ کیلو زغال تولید می‌شود که به همان نسبت نیز قیمت تمام شده زغال بالا می‌رود.

صمدی ادامه داد: در بحث شستشو مشکلی وجود ندارد، اما مفهوم شست و شو این است که هزینه بالا می‌رود و تولید کننده باید قیمت تمام شده را بالا ببرد تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی گفت: اکنون تولید زغال سنگ با همین شرایط فعلی نیز از نظر اقتصادی بسیار مشکل دارد، اما اگر قرار باشد زغال دو بار شستشو داده شود، شرایط سخت‌تر می‌شود.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران افزود: اکنون اگر مجموعه فولادسازی‌ها همکاری کنند و حداقل پول زغال سنگ را به موقع پرداخت کنند، ۶۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان زغال سنگ قابل حل است.

وی با بیان اینکه ما حدود ۱۳۵ معدن فعال زغال سنگ در کشور داریم گفت: بر اساس پروانه‌های صادر شده، ظرفیت تولید زغال سنگ ایران حدود ۱۱ میلیون تن در سال است، اما تولید واقعی حدود ۴ و نیم میلیون تن است که به طور تقریبی یک سوم ظرفیت مان تولید می‌کنیم.

صمدی افزود: البته ذخیره زمین شناسی چهارده میلیارد تن و ذخیره قطعی اکتشاف شده دو میلیارد تن است که این دو میلیارد تن در مقایسه با ۴ و نیم میلیون تن تولید واقعی خیلی عدد بزرگی است.