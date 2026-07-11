مردم ولایت‌مدار شهرستان پاکدشت در ۱۳۲ شب قرار حماسی خود، با الگوبرداری از ایثار ملت امام حسین (ع)، در حمایت از قائد شهید امت گرد آمدند و بار دیگر بر پیوند ناگسستنی میان حماسه عاشورایی و ولایت‌مداری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ۱۳۲مین شب قرار مردمی شهرستان پاکدشت، مردمی از جنس حماسه و ایثار با حضور پرشور در میدان شهر، یاد و خاطره قائد شهید امت را گرامی داشتند.

در این شب قرار، مردم پاکدشت با تکیه بر باورهای دینی و انقلابی، ثابت کردند که مسیر ایثار و فداکاری در راه ولایت، جاری‌ترین جریان در رگ‌های این ملت است و هرگونه تلاش برای کمرنگ کردن این پیوند، با حضور حماسی مردم در شب‌های قرار، با شکست مواجه خواهد شد.