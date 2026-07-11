به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات اورژانس سبزوار گفت: ۲ دستگاه اتوبوس ساعت ۲۰ و ۱۴ دقیقه دیشب با یکدیگر برخورد کردند که یکی از اتوبوس‌ها حامل زائران عراقی بود.

مسلم فائق‌نیا ادامه داد: ۱۰ مصدوم در محل حادثه سرپایی درمان و ۲ مصدوم به بیمارستان امداد منتقل شدند.

حامد قربانی، فرماندار ویژه سبزوار نیز در این خصوص گفت: زائران عراقی این حادثه به موکب نماز جمعه برای تکریم اعزام شدند تا اتوبوسی برای آنها تامین شود.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.