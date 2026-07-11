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تصادف اتوبوس حامل زائران عراقی در کمربندی شهر سبزوار،۱۲ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات اورژانس سبزوار گفت: ۲ دستگاه اتوبوس ساعت ۲۰ و ۱۴ دقیقه دیشب با یکدیگر برخورد کردند که یکی از اتوبوسها حامل زائران عراقی بود.
مسلم فائقنیا ادامه داد: ۱۰ مصدوم در محل حادثه سرپایی درمان و ۲ مصدوم به بیمارستان امداد منتقل شدند.
حامد قربانی، فرماندار ویژه سبزوار نیز در این خصوص گفت: زائران عراقی این حادثه به موکب نماز جمعه برای تکریم اعزام شدند تا اتوبوسی برای آنها تامین شود.
سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.