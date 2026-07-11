به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سینما‌های کشور پس از یک هفته تعطیلی به مناسبت تشییع پیکر رهبر انقلاب، از روز گذشته جمعه ۱۹ تیر فعالیت خود را از سر گرفتند. همزمان با بازگشایی سالن‌های سینما، اکران فیلم جدید «خواب‌نما» نیز آغاز شد. همچنین پخش زنده دیدار حساس تیم‌های ملی اسپانیا و بلژیک در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر علاقه‌مندان فوتبال را به سالن‌های سینما کشاند.

این مسابقه شامگاه ۱۹ تیر در ۲۱ سالن سینما روی پرده رفت و بر اساس آمار اعلام‌شده در سمفا، نمایش زنده این دیدار در مجموع حدود ۶۰ میلیون تومان فروش را به ثبت رساند.

پیش‌بینی می‌شود با ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ و برگزاری دیدار‌های نیمه‌نهایی و فینال، استقبال از پخش زنده مسابقات در سینما‌ها نیز ادامه داشته باشد و در کنار اکران فیلم‌های جدید، روز‌های پررونقی را برای سالن‌های سینما رقم بزند.

پیش از این در ۳۱ خرداد دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک در جام جهانی در ۲۱۷ سالن سینما پخش شد که طبق آمار رسمی سامانه سمفا، مجموع بلیت‌های فروخته شده برای این رویداد به ۳۲ هزار و ۷۶۰ عدد رسید.

آغاز نمایش فیلم «خوابنما»

فیلم «خواب نما» که به تازگی اکران شده به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی ساخته شده است و در خلاصه داستان آن آمده است: «برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادر بزرگ ...»

جواد رضویان، بیژن بنفشه‌خواه، بهاره کیان افشار و با هنرمندی نعیمه نظام‌دوست، کمند امیرسلیمانی، حامد وکیلی، یوسف صیادی، قادر اکبری، مهتاب حسینی، اکرم نجفی در این فیلم بازی کرده‌اند.

در حال حاضر فیلم‌های «تهران کنارت»، «آنتیک»، «تاکسیدرمی»، «کفایت مذاکرات»، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند»، «سفر به لیمونیا»، «نیم شب»، «قمارباز»، «خط نجات»، «بهشت تبهکاران» و انیمیشن‌های «شمشیر و اندوه» و «افسانه سپهر» در سالن‌های سینما روی پرده می‌روند. همچنین قرار است فیلم «استخر» سروش صحت نیز از چهارشنبه ۲۴ تیر روانه اکران شود.