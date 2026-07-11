به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان، گفت: همه تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب، سالم، ایمن و آرام امتحانات نهایی در استان پیش‌بینی شده و خانواده‌ها و دانش‌آموزان اطمینان داشته باشند که آزمون‌ها در فضایی آرام، منظم و با رعایت کامل دستورالعمل‌های ابلاغی برگزار می‌شود.

سید ولی موسوی افزود: به جز آزمون درس «دین و زندگی» پایه یازدهم که قرار بود ۲۰ تیرماه برگزار شود و زمان برگزاری آن به ۵ مردادماه موکول شده است، سایر امتحانات نهایی بدون هیچ تغییری و مطابق برنامه اعلام‌شده از ۲۱ تیرماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان گفت: امسال ۲۷ هزار و ۵۱۹ دانش‌آموز و داوطلب در ۱۱۳ حوزه امتحانی استان در آزمون‌های نهایی شرکت می‌کنند و تمامی حوزه‌ها از نظر نیروی انسانی، تجهیزات، امنیت، حفاظت آزمون و امکانات لازم برای برگزاری مطلوب امتحانات آماده هستند.

آرامش خانواده‌ها، زمینه‌ساز موفقیت دانش‌آموزان

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان از خانواده‌ها خواست با ایجاد فضای آرام، پرهیز از هرگونه اضطراب و تشویق دانش‌آموزان به استراحت کافی و مدیریت زمان، آنان را در کسب بهترین نتیجه همراهی کنند و گفت: آرامش روحی و حمایت خانواده، مهم‌ترین عامل افزایش تمرکز و موفقیت دانش‌آموزان در آزمون‌های نهایی است.

دریافت کارت ورود به جلسه تا ۲۰ تیرماه

موسوی افزود: دانش‌آموزان می‌توانند حداکثر تا ۲۰ تیرماه کارت ورود به جلسه خود را از طریق مدرسه محل تحصیل یا سامانه my.medu.ir دریافت کنند .

وی در پایان از داوطلبان خواست با همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر و حضور به‌موقع در حوزه‌های امتحانی، مسئولان برگزاری را در اجرای هرچه بهتر و منظم‌تر آزمون‌های نهایی یاری کنند.