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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر امروز افزایش بادهای غربی در مناطق دریایی استان و متلاطم شدن دریا پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان استان صاف و در برخی از ساعت ها کمی ابری، بعدازظهر در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و سواحل، افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی و متلاطم شدن دریا پیش بینی میشود.
او با توصیه به رعایت تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی، گفت: از فردا یکشنبه تا اواخر وقت سه شنبه در بیشتر نقاط استان افزایش باد گرم و خشک شمال شرقی پیش بینی و سبب افزایش محسوس دما بویژه در نیمه شرقی استان خواهد شد.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی با کاهش رطوبت نسبی هوا، افزایش محسوس دمای بیشینه پیش بینی و توصیه میشود تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از ترددهای غیرضرور و فعالیت در فضای باز در طول روز بویژه ظهر خودداری و مصرف بهینه حاملهای انرژی انجام شود.